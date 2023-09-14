ЕК обсуждает с Италией ситуацию с мигрантами на Лампедузе

Европейская комиссия (ЕК) осведомлена о ситуации с мигрантами на острове Лампедуза в Италии и обсуждает возможные меры вместе с итальянскими властями.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ЕК Аниту Хиппер.

«Что касается ситуации на Лампедузе, то мы хорошо знаем о ситуации там и находимся в контакте с властями», — уточнила она.

Хиппер также отметила, что Еврокомиссия намерена провести встречу специальной платформы для обсуждения ситуации.

Ранее сообщалось, что на итальянском острове Лампедуза объявили режим ЧП из-за наплыва мигрантов.

Отмечается, что 13 сентября на остров прибыли около 6 тыс. нелегалов, притом что пункты временного размещения рассчитаны не более чем на 400 человек.

Также стало известно, что на итальянском острове Лампедуза начались столкновения мигрантов с полицией.