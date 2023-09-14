МИД: Россия сможет экспортировать аммиак без аммиакопровода Тольятти — Одесса
- РИА Новости
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.
«Мы найдём возможность, и я знаю, что будет такая возможность — экспорта аммиака в нуждающиеся страны без использования этого аммиакопровода», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, использование аммиакопровода в политических целях недопустимо.
7 июня Минобороны России сообщило, что украинская ДРГ 5 июня совершила подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса.