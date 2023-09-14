Узнать больше

МИД: Россия сможет экспортировать аммиак без аммиакопровода Тольятти — Одесса

Короткая ссылка
Россия найдёт возможности для экспорта аммиака в нуждающиеся страны в отсутствие аммиакопровода Тольятти — Одесса.
МИД: Россия сможет экспортировать аммиак без аммиакопровода Тольятти — Одесса
  • РИА Новости

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

«Мы найдём возможность, и я знаю, что будет такая возможность — экспорта аммиака в нуждающиеся страны без использования этого аммиакопровода», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, использование аммиакопровода в политических целях недопустимо.

7 июня Минобороны России сообщило, что украинская ДРГ 5 июня совершила подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить