Asahi Shimbun: конфликт на Украине стал причиной снижения качества кофе в Японии
Отмечается, что поставляемый из Колумбии в Японию кофе стал дороже и хуже на вкус.
По данным издания, из-за антироссийских санкций колумбийские фермеры стали использовать меньше азотных удобрений, стимулирующих рост кофейных листьев.
Ранее у посольства и генконсульств Японии прошли митинги против недружественного курса Токио.
Также американский президент Джо Байден поблагодарил Японию за помощь Украине и участие в давлении на Россию.