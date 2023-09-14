Asahi Shimbun: конфликт на Украине стал причиной снижения качества кофе в Японии

Обозреватель Asahi Shimbun Юко Кавасаки заявила, что конфликт на Украине стал причиной снижения качества поставляемого в Японию кофе.

Отмечается, что поставляемый из Колумбии в Японию кофе стал дороже и хуже на вкус.

По данным издания, из-за антироссийских санкций колумбийские фермеры стали использовать меньше азотных удобрений, стимулирующих рост кофейных листьев.

Ранее у посольства и генконсульств Японии прошли митинги против недружественного курса Токио.

Также американский президент Джо Байден поблагодарил Японию за помощь Украине и участие в давлении на Россию.