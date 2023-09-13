Вышинский назвал ситуацию с главой Sputnik Молдова трендом в Европе

Член Совета по правам человека при президенте России, исполнительный директор «России сегодня» Кирилл Вышинский в беседе с RT прокомментировал ситуацию вокруг депортации руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова. По его мнению, на фоне происходящего в республике о свободе слова и демократии там говорить не приходится.

«Я не берусь оценивать политическую ситуацию в Молдавии, но совершенно понятно, что там в последнее время, особенно после победы госпожи Санду на выборах, существует жёсткая русофобская политика. Высылка моего коллеги Виталия Денисова — это ещё одна из иллюстраций тому», — отметил Вышинский.

По его словам, такого понятия как «свобода слова» в Молдавии не существует.

«Если речь не идёт о западных СМИ, конечно. Ведь страна полностью находится в зоне политического, информационного, идеологического — какого угодно — влияния что Румынии, что ЕС в широком смысле», — объяснил собеседник RT.

Ситуацию с Денисовым, если бы всё, что сейчас происходит с ним не было бы так печально, можно было бы назвать гомерически смешной, добавил Вышинский.

«Формулировки, которые появляются в интернете, используя которые его выдворили из республики, звучат примерно так: «Предположительно, у него есть намерения осуществлять деятельность, угрожающую нацбезопасности Молдавии». По большому счёту, простыми словами, это значит — «он нам просто не нравится». Они предполагают, что у него якобы есть намерения, то есть никаких фактов, доказательств подобных действий у них нет, он им просто не нравится, потому что он российский журналист. Это касается не только Молдавии, это повсеместная практика в Европе», — сказал Вышинский.

В этом контексте он напомнил и об отношении ряда европейских стран в том числе к RT Deutsch, агентству Sputnik, упомянул о показательной ситуации с РИА Новости «Украина».

«В целом здесь вопрос не только в Молдавии или журналисте Денисове. Это, я бы сказал, тренд в отношении российских журналистов и СМИ на протяжении последних лет», — резюмировал собеседник RT.

Ранее в Генинспекции по миграции Молдавии сообщили, что Виталия Денисова на десять лет признали нежелательным лицом в республике.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, такое решение молдавской стороны — очередное звено в цепочке неадекватного отношения нынешних властей страны к понятию «демократия».