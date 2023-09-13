Власти Молдавии заявили, что главу Sputnik Молдова признали нежелательным лицом

Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов на десять лет признан нежелательным лицом в Молдавии, заявили в Генинспекции по миграции республики.

«Глава информагентства Sputnik Молдова, гражданин России Виталий Денисов признан нежелательным лицом в Молдове сроком на десять лет», — сообщили в ведомстве ТАСС.

Ранее Денисов сообщил, что к нему домой пришли сотрудники миграционной службы и везут в аэропорт для депортации ближайшим рейсом.

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв назвал возмутительным факт высылки журналиста и отметил, что политика властей Молдавии переходит все границы.