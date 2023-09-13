Власти Молдавии заявили, что главу Sputnik Молдова признали нежелательным лицом
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«Глава информагентства Sputnik Молдова, гражданин России Виталий Денисов признан нежелательным лицом в Молдове сроком на десять лет», — сообщили в ведомстве ТАСС.
Ранее Денисов сообщил, что к нему домой пришли сотрудники миграционной службы и везут в аэропорт для депортации ближайшим рейсом.
Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв назвал возмутительным факт высылки журналиста и отметил, что политика властей Молдавии переходит все границы.