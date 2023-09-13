Узнать больше

Власти Молдавии заявили, что главу Sputnik Молдова признали нежелательным лицом

Короткая ссылка
Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов на десять лет признан нежелательным лицом в Молдавии, заявили в Генинспекции по миграции республики.
Власти Молдавии заявили, что главу Sputnik Молдова признали нежелательным лицом
  • Gettyimages.ru

«Глава информагентства Sputnik Молдова, гражданин России Виталий Денисов признан нежелательным лицом в Молдове сроком на десять лет», — сообщили в ведомстве ТАСС.

Ранее Денисов сообщил, что к нему домой пришли сотрудники миграционной службы и везут в аэропорт для депортации ближайшим рейсом.

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв назвал возмутительным факт высылки журналиста и отметил, что политика властей Молдавии переходит все границы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить