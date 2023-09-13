Лавров: Запад нарушил контракты поставками Киеву советского и российского оружия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада нарушили контракты своими поставками Киеву советского и российского оружия.

Об этом он сказал в комментарии журналисту Павлу Зарубину, фрагмент опубликован в его Telegram.

«Я уже перестал обращать внимание на то, что пишут западные СМИ, особенно после того, как они нарушили все возможные контрактные обязательства, в частности, направляя огромное количество оставшейся на Западе советско-российской военной техники, танков, бронетранспортёров, артиллерии, направляя это всё киевскому режиму в грубейшее нарушение так называемых сертификатов конечного пользования, в соответствии с которыми без согласия продавца это вооружение никуда не может быть направлено», — сказал он.

Таким образом он ответил на вопрос по поводу его мнения о публикациях западных СМИ о якобы возможных взаимных поставках вооружений между Россией и КНДР.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что если Соединённые Штаты прекратят поставки оружия Киеву, Украина исчезнет через две недели.