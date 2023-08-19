Экс-аналитик ЦРУ: если США прекратят поставки, Украина исчезнет через две недели

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что если Соединённые Штаты прекратят поставки оружия Киеву, Украина исчезнет через две недели.

Такое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам Джонсона, Киев полностью зависит от того, что решат сделать США.

«Если Вашингтон скажет, что мы больше не можем продолжать финансировать это, и всё закончится, я думаю, что Украина исчезнет через две недели», — отметил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что общая зарубежная помощь Киеву за год СВО превысила $160 млрд.

15 августа госсекретарь Энтони Блинкен призвал конгресс оперативно утвердить запрос на выделение $24 млрд помощи Украине.