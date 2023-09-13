Узнать больше

Захарова: учения НАТО в Балтийском море делают регион местом противостояния

Короткая ссылка
Учения НАТО в Балтийском море делают регион местом геополитического противостояния, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: учения НАТО в Балтийском море делают регион местом противостояния
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Некогда мирное Балтийское море стараниями натовцев превращается в ещё один регион геополитического противостояния», — сказала она.

По словам дипломата, манёвры подтверждают, что альянс представляет собой агрессивную военную организацию, которая вынуждена искать врагов, чтобы оправдать многомиллиардные закупки, странные отношения с Западом и неразбериху на Банковой улице в Киеве.

Ранее сообщалось, что военно-морские силы Румынии и США проведут в период с 11 по 15 сентября в Чёрном море и дельте Дуная международные учения Sea Breeze 23.3 с участием представителей Украины и других стран-союзников.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что манёвры НАТО в Чёрном море чреваты войной с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить