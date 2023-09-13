Захарова: учения НАТО в Балтийском море делают регион местом противостояния
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«Некогда мирное Балтийское море стараниями натовцев превращается в ещё один регион геополитического противостояния», — сказала она.
По словам дипломата, манёвры подтверждают, что альянс представляет собой агрессивную военную организацию, которая вынуждена искать врагов, чтобы оправдать многомиллиардные закупки, странные отношения с Западом и неразбериху на Банковой улице в Киеве.
Ранее сообщалось, что военно-морские силы Румынии и США проведут в период с 11 по 15 сентября в Чёрном море и дельте Дуная международные учения Sea Breeze 23.3 с участием представителей Украины и других стран-союзников.
Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что манёвры НАТО в Чёрном море чреваты войной с Россией.