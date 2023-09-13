Учения НАТО в Балтийском море делают регион местом геополитического противостояния, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Некогда мирное Балтийское море стараниями натовцев превращается в ещё один регион геополитического противостояния», — сказала она.

По словам дипломата, манёвры подтверждают, что альянс представляет собой агрессивную военную организацию, которая вынуждена искать врагов, чтобы оправдать многомиллиардные закупки, странные отношения с Западом и неразбериху на Банковой улице в Киеве.

Ранее сообщалось, что военно-морские силы Румынии и США проведут в период с 11 по 15 сентября в Чёрном море и дельте Дуная международные учения Sea Breeze 23.3 с участием представителей Украины и других стран-союзников.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что манёвры НАТО в Чёрном море чреваты войной с Россией.