Полковник Макгрегор: манёвры НАТО в Чёрном море чреваты войной с Россией

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что манёвры НАТО в Чёрном море чреваты войной с Россией.

«Могу поспорить, что, если мы попытаемся направить военные корабли в Чёрное море, за ними будут очень пристально следить и, если они подойдут слишком близко к чему-либо, что жизненно важно для русских, те будут действовать», — цитирует его РИА Новости.

По словам эксперта, манёвры сулят большие проблемы США. Макгрегор напомнил, что Россия выбыла из зерновой сделки лишь потому, что корабли везли оружие и потом заполнялись зерном.

«Русские сказали, что больше не могут с таким мириться. Так что, если мы будем так делать, у нас будут проблемы, мы в итоге потеряем корабли. Русские не будут сидеть сложа руки», — добавил он.

По словам американского полковника, есть большая вероятность оказаться в состоянии войны с Россией в случае, если Запад проявит неосторожность.

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы Румынии и США проведут в период с 11 по 15 сентября в Чёрном море и дельте Дуная международные учения Sea Breeze 23.3 с участием представителей Украины и других стран-союзников.

Также страны — члены НАТО собираются провести весной следующего года крупнейшие военные учения со времён холодной войны.