Румыния и США проведут с Украиной и союзниками учения в Чёрном море

Военно-морские силы Румынии и США проведут в период с 11 по 15 сентября в Чёрном море и дельте Дуная международные учения Sea Breeze 23.3 с участием представителей Украины и других стран-союзников.

Об этом сообщил штаб румынских ВМС.

Отмечается, что в манёврах также примут участие подразделения из Болгарии, Великобритании, Турции, с Украины и из Франции.

«Главная цель Sea Breeze 23.3 — развитие операционного и тактического взаимодействия стран-участниц в области борьбы против взрывных устройств, в особенности морских мин, с целью обеспечения свободной навигации», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что военные Румынии и США проведут совместные учения в Молдавии в период с 10 по 22 сентября.