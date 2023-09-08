Румыния и США проведут с Украиной и союзниками учения в Чёрном море
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Об этом сообщил штаб румынских ВМС.
Отмечается, что в манёврах также примут участие подразделения из Болгарии, Великобритании, Турции, с Украины и из Франции.
«Главная цель Sea Breeze 23.3 — развитие операционного и тактического взаимодействия стран-участниц в области борьбы против взрывных устройств, в особенности морских мин, с целью обеспечения свободной навигации», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее сообщалось, что военные Румынии и США проведут совместные учения в Молдавии в период с 10 по 22 сентября.