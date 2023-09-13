Антонов: Россия нацелена помочь Африке стать влиятельным центром развития

Россия намерена оказать осязаемое содействие странам Африки в превращении континента в самобытный и влиятельный центр мирового развития, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Главная наша мысль: Россия нацелена на оказание реального содействия Африке в превращении стран континента в самобытный и влиятельный центр мирового развития», — цитирует РИА Новости Антонова.

По его словам, на саммите Россия — Африка российская сторона предложила странам континента реальную помощь в сфере продовольственной безопасности, в том числе поставки удобрений.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия намерена развивать сотрудничество с Африкой в торговле и инвестициях, в борьбе с бедностью и обеспечении продовольственной безопасности.