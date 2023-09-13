Ким Чен Ын: поездка в Россию говорит о приоритете связей с Москвой для КНДР

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что его поездка в Россию говорит о приоритетном характере связей с Москвой для Северной Кореи, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на государственные СМИ КНДР.

«Ким Чен Ын заявил, что поездка в Россию является «явным проявлением» того, что КНДР уделяет приоритетное внимание связям с Россией», — говорится в материале.

Ранее Ким Чен Ын прибыл в Россию.

Он провёл переговоры с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и главой Минприроды России Александром Козловым.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что министр обороны России Сергей Шойгу будет участвовать в переговорах лидеров КНДР и России Ким Чен Ына и Владимира Путина.

Песков отмечал, что пресс-конференция после переговоров не планируется.