Ким Чен Ын: поездка в Россию говорит о приоритете связей с Москвой для КНДР
«Ким Чен Ын заявил, что поездка в Россию является «явным проявлением» того, что КНДР уделяет приоритетное внимание связям с Россией», — говорится в материале.
Ранее Ким Чен Ын прибыл в Россию.
Он провёл переговоры с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и главой Минприроды России Александром Козловым.
Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что министр обороны России Сергей Шойгу будет участвовать в переговорах лидеров КНДР и России Ким Чен Ына и Владимира Путина.
Песков отмечал, что пресс-конференция после переговоров не планируется.