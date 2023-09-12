Венгрия, Словакия и Болгария намерены ввести ограничения на ввоз зерна с Украины
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«Если Брюссель не действует, мы на национальном уровне продлим ограничения на импорт украинского зерна», — заявил министр в своих соцсетях.
Позднее политик сообщил, что Братислава также поддержала инициативу запрета.
«Мы договорились, что запрет на импорт украинского зерна должен быть продлён до конца года», — поделился Надь результатами встречи со словацким коллегой Йозефом Бирешом.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что направил ЕК ультиматум по вопросу продления запрета ввоза украинского зерна.