Венгрия, Словакия и Болгария намерены ввести ограничения на ввоз зерна с Украины на национальном уровне до конца 2023 года при условии, если Европейская комиссия (ЕК) не продлит ограничения на общеевропейском уровне, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

«Если Брюссель не действует, мы на национальном уровне продлим ограничения на импорт украинского зерна», — заявил министр в своих соцсетях.

Позднее политик сообщил, что Братислава также поддержала инициативу запрета.

«Мы договорились, что запрет на импорт украинского зерна должен быть продлён до конца года», — поделился Надь результатами встречи со словацким коллегой Йозефом Бирешом.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что направил ЕК ультиматум по вопросу продления запрета ввоза украинского зерна.