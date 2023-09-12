Узнать больше

Венгрия, Словакия и Болгария намерены ввести ограничения на ввоз зерна с Украины

Короткая ссылка
Венгрия, Словакия и Болгария намерены ввести ограничения на ввоз зерна с Украины на национальном уровне до конца 2023 года при условии, если Европейская комиссия (ЕК) не продлит ограничения на общеевропейском уровне, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.
Венгрия, Словакия и Болгария намерены ввести ограничения на ввоз зерна с Украины
  • © РИА Новости / Сергей Пивоваров

«Если Брюссель не действует, мы на национальном уровне продлим ограничения на импорт украинского зерна», — заявил министр в своих соцсетях.

Позднее политик сообщил, что Братислава также поддержала инициативу запрета.

«Мы договорились, что запрет на импорт украинского зерна должен быть продлён до конца года», — поделился Надь результатами встречи со словацким коллегой Йозефом Бирешом.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что направил ЕК ультиматум по вопросу продления запрета ввоза украинского зерна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить