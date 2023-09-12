МО Дании заявил об отправке Украине крупнейшего пакета военной помощи
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Об этом говорится на официальном сайте Минобороны страны.
Ведомство отметило, что новый пакет является 12-м по счёту, средства выделены из украинского фонда и пойдут на приобретение танков, боевых машин пехоты и зенитных орудий.
«Сегодня Дания вносит крупнейший экономический вклад в поддержку Украины», — заявил глава Минобороны Дании Троэльлс Лунд Поульсен.
Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что с начала 2023 года союзники Украины предоставили Киеву помощь в размере $30 млрд.