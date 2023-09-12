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Маккарти: комитет палаты представителей запустил расследование по Байдену

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Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти сообщил о запуске расследования в рамках процедуры импичмента в отношении американского лидера Джо Байдена.
Маккарти: комитет палаты представителей запустил расследование по Байдену
  • AP
  • © Evan Vucci

«Я поручаю комитетам палаты представителей начать официальное расследование (в рамках возможного. — RT) импичмента президента Джо Байдена», — цитирует его ТАСС.

По его словам, за последние несколько месяцев республиканцы палаты представителей обнаружили доказательства в отношении поведения Байдена — «культуры коррупции».

1 сентября телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщал, что администрация Байдена начала подготовку к возможному запуску процесса импичмента президента США со стороны Республиканской партии.

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что большинство членов палаты представителей США готовы поддержать инициативу по запуску расследования в рамках процедуры импичмента Байдена.

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