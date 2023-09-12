Россия предложила ежемесячно обсуждать в СБ ООН вопросы поставок оружия Киеву

Российская сторона предложила проводить ежемесячное заседание Совбеза ООН по проблематике поставок оружия на Украину и обсуждать их влияние на перспективы урегулирования конфликта. Об этом заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя.

По его словам, Россия созвала заседание для того, чтобы обсудить, как влияет «безудержная накачка» Украины оружием со стороны Запада на перспективы урегулирования украинского кризиса.

«Мы предлагаем Совету рассматривать эту тему почти каждый месяц. И каждый раз находятся новые сюжеты, заслуживающие нашего внимания», — приводит РИА Новости заявление Небензи.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что возможные поставки Украине США дальнобойных ракет с кассетными бомбами приведут к большим жертвам.