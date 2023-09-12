Узнать больше

Россия предложила ежемесячно обсуждать в СБ ООН вопросы поставок оружия Киеву

Короткая ссылка
Российская сторона предложила проводить ежемесячное заседание Совбеза ООН по проблематике поставок оружия на Украину и обсуждать их влияние на перспективы урегулирования конфликта. Об этом заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя.

По его словам, Россия созвала заседание для того, чтобы обсудить, как влияет «безудержная накачка» Украины оружием со стороны Запада на перспективы урегулирования украинского кризиса.

«Мы предлагаем Совету рассматривать эту тему почти каждый месяц. И каждый раз находятся новые сюжеты, заслуживающие нашего внимания», — приводит РИА Новости заявление Небензи.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что возможные поставки Украине США дальнобойных ракет с кассетными бомбами приведут к большим жертвам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить