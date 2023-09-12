Захарова: возможные поставки Киеву дальнобойных ракет приведут к большим жертвам
- РИА Новости
Об этом она сказала в интервью газете «Комсомольская правда».
По её словам, поставки, которые осуществляются ЕС, нарушают огромное количество документов.
«Если поставки вооружений способствуют эскалации вооружённого конфликта, они не могут осуществляться... Всё это будет вести к ещё большим жертвам», — сказала Захарова.
Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что не так давно в США называли использование кассетных боеприпасов преступлением.