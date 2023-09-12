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Захарова: возможные поставки Киеву дальнобойных ракет приведут к большим жертвам

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что возможные поставки Украине США дальнобойных ракет с кассетными бомбами приведут к большим жертвам.
Захарова: возможные поставки Киеву дальнобойных ракет приведут к большим жертвам
  • РИА Новости

Об этом она сказала в интервью газете «Комсомольская правда».

По её словам, поставки, которые осуществляются ЕС, нарушают огромное количество документов.

«Если поставки вооружений способствуют эскалации вооружённого конфликта, они не могут осуществляться... Всё это будет вести к ещё большим жертвам», — сказала Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что не так давно в США называли использование кассетных боеприпасов преступлением.

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