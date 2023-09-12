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В ООН призвали прекратить использование кассетных боеприпасов на Украине

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Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить использование кассетных боеприпасов на Украине, заявила замгенсека организации, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.
В ООН призвали прекратить использование кассетных боеприпасов на Украине
  • AP
  • © Libkos

«Генсек ООН неоднократно призывал к немедленному прекращению применения кассетных боеприпасов», — сказала она на заседании Совбеза ООН.

По словам Накамицу, эти вооружения «должны уйти в историю».

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что не так давно в США называли использование кассетных боеприпасов преступлением.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что возможные поставки Украине Соединёнными Штатами дальнобойных ракет с кассетными бомбами приведут к большим жертвам.

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