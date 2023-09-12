В ООН призвали прекратить использование кассетных боеприпасов на Украине

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить использование кассетных боеприпасов на Украине, заявила замгенсека организации, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

«Генсек ООН неоднократно призывал к немедленному прекращению применения кассетных боеприпасов», — сказала она на заседании Совбеза ООН.

По словам Накамицу, эти вооружения «должны уйти в историю».

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что не так давно в США называли использование кассетных боеприпасов преступлением.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что возможные поставки Украине Соединёнными Штатами дальнобойных ракет с кассетными бомбами приведут к большим жертвам.