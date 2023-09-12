Захарова назвала элементом пропаганды вопрос Гросси о снарядах с ураном

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT назвала элементом пропаганды вопрос, заданный западными журналистами гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси о снарядах с обеднённым ураном.

По её словам, то, что было сделано западными средствами массовой информации и теми, «кто, видимо, провоцировал эти вопросы, непосредственно адресуя их господину Гросси», является пропагандой.

«Это элемент их пропаганды, взять человека с позицией, очень высокой, человека, который особенно стал сейчас известен и цитируем из-за ситуации вокруг ядерных объектов, атомных электростанций. И закинуть ему вопрос вне рамок его прямой ответственности. И дальше раскручивать это через мейнстрим в качестве вот такой оправдывающей Запад информации», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Гросси заявил, что применение боеприпасов с обеднённым ураном не влечёт за собой значительных радиологических последствий.

Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов отмечал, что история показала — заболеваемость раком в странах бывшей Югославии и Ираке резко выросла в результате применения США боеприпасов с обеднённым ураном.