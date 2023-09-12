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Блогер уличил Байдена во лжи о пребывании в Нью-Йорке после терактов 11 сентября

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Президента США Джо Байдена поймали на лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 11 сентября.
Блогер уличил Байдена во лжи о пребывании в Нью-Йорке после терактов 11 сентября
  • Gettyimages.ru
  • © Chip Somodevilla

«Нью-Йорк, я помню, как на следующий день смотрел на упавшее здание. Я будто смотрел через врата ада», — цитирует его выступление в годовщину терактов на встрече с военными на Аляске РИА Новости.

Однако национальный комитет Республиканской партии отметил, что слова президента США не сходятся с фактами, согласно которым 12 сентября 2001 года Байден находился в Вашингтоне на сессии сената.

Также во лжи американского лидера уличил популярный блогер Бенни Джонсон.

Ранее сообщалось, что Байден начал выступление на годовщину терактов 11 сентября с шутки.

В 2021 году Федеральное бюро расследований опубликовало первый документ по терактам 11 сентября, рассекреченный в рамках указа Байдена. 

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