Байден начал выступление на годовщину терактов 11 сентября с шутки

Американский президент Джо Байден начал своё выступление на годовщину терактов 11 сентября с шутки.

Отмечается, что Байден выступил с заявлением в штате Аляска, куда прибыл после саммита G20 в Индии и визита во Вьетнам.

В начале политик поприветствовал губернатора штата Майка Данливи.

Он отметил, что они оба родом из города Скрантон в Пенсильвании.

«Хотел бы я, чтобы он играл в моём клубе, когда я играл в мяч. Я мог бы попасть в число лучших игроков страны, будь он передо мной», — цитирует РИА Новости американского лидера.

На середине фразы он усмехнулся.

Ранее сообщалось, что Байден не смог произнести имя наследного принца Саудовской Аравии во время саммита G20.