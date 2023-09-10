Байден запутался в вопросах от прессы во время конференции во Вьетнаме

Американский президент Джо Байден в ходе пресс-конференции в Ханое во Вьетнаме запутался в порядке вопросов от представителей СМИ.

Трансляцию конференции вёл YouTube-канал Forbes Breaking News.

«Давайте посмотрим. Просто я следую своему порядку», — сказал Байден.

Он замешкался и прервал свою речь, а после этого в зале начали смеяться люди. Президент решил перебрать заготовленную речь в бумажном виде и пытался разобраться, кто из журналистов ещё должен задать ему вопрос. Однако всё равно ему пришлось обратиться за помощью.

Ранее сообщалось, что Байден не смог произнести имя наследного принца Саудовской Аравии во время саммита G20.