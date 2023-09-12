Myśl Polska: главный враг правящей партии Польши — правда
«Я пришёл к выводу, что злейшим врагом PiS является не Дональд Туск, Германия или Владимир Путин. Самый большой враг PiS — это правда», — пишет Шлензак.
По его словам, если PiS выиграет выборы, то правда потерпит поражение.
Он отметил, что без истины невозможен прочный порядок в государстве.
6 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонные переговоры с главой МИД Польши Збигневом Рау, в ходе которых поприветствовал щедрую помощь Киеву со стороны польских властей.
Обозреватель еженедельника Myśl Polska Конрад Ренкас выразил мнение, что на месте Польши возникнет новое государство под названием Укрополия.