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Myśl Polska: главный враг правящей партии Польши — правда

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Главным врагом правящей партии Польши «Право и справедливость» является правда, заявил обозреватель Анджей Шлензак в статье для Myśl Polska.

«Я пришёл к выводу, что злейшим врагом PiS является не Дональд Туск, Германия или Владимир Путин. Самый большой враг PiS — это правда», — пишет Шлензак.

По его словам, если PiS выиграет выборы, то правда потерпит поражение.

Он отметил, что без истины невозможен прочный порядок в государстве.

6 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонные переговоры с главой МИД Польши Збигневом Рау, в ходе которых поприветствовал щедрую помощь Киеву со стороны польских властей.

Обозреватель еженедельника Myśl Polska Конрад Ренкас выразил мнение, что на месте Польши возникнет новое государство под названием Укрополия.

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