Компания Global Ordnance Марка Моралеса поставила оружие Вооружённым силам Украины на сумму более $200 млн, став одним из крупнейших негосударственных поставщиков вооружения Киеву.

Об этом пишет газета The New York Times.

По данным газеты, оружейный барон Моралес построил бизнес вокруг поставок оружия ВСУ.

Принадлежащая ему компания Global Ordnance заключила контракт с Пентагоном на производство боеприпасов на сумму более $1 млрд.

Кроме того, Моралес напрямую заключил с Киевом договор на поставку оружия на $200 млн.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина не сможет продолжать боевые действия без помощи США.