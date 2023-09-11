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NYT: компания Global Ordnance Марка Моралеса поставила оружие ВСУ на $200 млн

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Компания Global Ordnance Марка Моралеса поставила оружие Вооружённым силам Украины на сумму более $200 млн, став одним из крупнейших негосударственных поставщиков вооружения Киеву.
NYT: компания Global Ordnance Марка Моралеса поставила оружие ВСУ на $200 млн
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета The New York Times.

По данным газеты, оружейный барон Моралес построил бизнес вокруг поставок оружия ВСУ.

Принадлежащая ему компания Global Ordnance заключила контракт с Пентагоном на производство боеприпасов на сумму более $1 млрд.

Кроме того, Моралес напрямую заключил с Киевом договор на поставку оружия на $200 млн.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина не сможет продолжать боевые действия без помощи США.

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