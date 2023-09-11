NYT: компания Global Ordnance Марка Моралеса поставила оружие ВСУ на $200 млн
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Об этом пишет газета The New York Times.
По данным газеты, оружейный барон Моралес построил бизнес вокруг поставок оружия ВСУ.
Принадлежащая ему компания Global Ordnance заключила контракт с Пентагоном на производство боеприпасов на сумму более $1 млрд.
Кроме того, Моралес напрямую заключил с Киевом договор на поставку оружия на $200 млн.
Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина не сможет продолжать боевые действия без помощи США.