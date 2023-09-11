Узнать больше

Депутат Швыткин осудил заявление Гросси о боеприпасах с обеднённым ураном

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал заявление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что применение боеприпасов с обеднённым ураном не влечёт за собой значительных радиологических последствий.
Депутат Швыткин осудил заявление Гросси о боеприпасах с обеднённым ураном
  • Gettyimages.ru

По мнению Швыткина, подобного рода заявления «достаточно странно» слышать от руководителя МАГАТЭ, который должен следить за радиационной безопасностью и за недопустимостью применения подобного рода боеприпасов.

По его словам, это очередной шаг к оправданию действий профашистского, нацистского режима ВСУ.

«По-другому это никак не назовёшь. После подобного рода заявлений ещё больше вырабатывается недоверие к такого рода руководителю», — заключил Швыткин.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что применение боеприпасов с обеднённым ураном не влечёт за собой значительных радиологических последствий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить