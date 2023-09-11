Депутат Швыткин осудил заявление Гросси о боеприпасах с обеднённым ураном
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По мнению Швыткина, подобного рода заявления «достаточно странно» слышать от руководителя МАГАТЭ, который должен следить за радиационной безопасностью и за недопустимостью применения подобного рода боеприпасов.
По его словам, это очередной шаг к оправданию действий профашистского, нацистского режима ВСУ.
«По-другому это никак не назовёшь. После подобного рода заявлений ещё больше вырабатывается недоверие к такого рода руководителю», — заключил Швыткин.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что применение боеприпасов с обеднённым ураном не влечёт за собой значительных радиологических последствий.