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Совет экономического лидерства Африки призвал БРИКС создать свою валюту

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Странам БРИКС нужно разработать собственную валюту для торговли внутри блока.
Совет экономического лидерства Африки призвал БРИКС создать свою валюту
  • РИА Новости

Об этом заявил вице-президент Совета экономического лидерства Африки Перси Морапеди Коджи.

«Нам нужна новая валюта, которая будет выгодна нашим собственным условиям. Самое время делать вещи так, как мы этого хотим. Нам нужно иметь возможность выбирать, с кем мы хотим торговать», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Коджи, новая валюта поспособствует укреплению торговых связей внутри БРИКС.

1 сентября глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что 90% торгового оборота ЕАЭС в 2023 году будет в национальных валютах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в настоящий момент дедолларизация является реальностью, так как доллар стал проблемной валютой.

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