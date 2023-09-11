Маск назвал изменниками осудивших решение не включать Starlink у берегов Крыма

Американский бизнесмен Илон Маск назвал изменниками тех, кто раскритиковал его решение не включать спутниковый интернет Starlink для удара по Крыму.

«Я гражданин США, и у меня есть только этот паспорт. Независимо от того, что происходит, я буду сражаться за Америку и умру здесь. Конгресс США не объявлял войну России. Если кто-то и изменник, так это те, кто меня так называет», — написал он в своём микроблоге.

Ранее Илон Маск опроверг сообщения о том, что в 2022 году ограничил работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма, однако подтвердил, что не согласился на её активацию по просьбе от органов власти, тем самым сорвав атаку Киева.

По его словам, интернет Starlink создавался не для военных нужд, а для того чтобы смотреть сериалы и удалённого обучения.

Впоследствии госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассчитывает на то, что предприниматель Илон Маск будет продолжать предоставлять Украине услуги спутникового интернета Starlink.