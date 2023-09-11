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Эксперт Вэнь: между Китаем и Западом идёт торговая и идеологическая война

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Между Китаем и Западом идёт торговая, технологическая, идеологическая война.
Эксперт Вэнь: между Китаем и Западом идёт торговая и идеологическая война
  • РИА Новости

Об этом заявил в ходе сессии «Валдая» на ВЭФ исполнительный декан и профессор Института финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного университета Ван Вэнь.

«Мы сегодня действительно сталкиваемся со значительным давлением со стороны Запада. В последние пять — семь лет между Китаем и Западом идёт торговая, технологическая, идеологическая война», — заявил он.

По его словам, Китай держит курс на девестернизацию.

Ранее сообщалось, что Китай и Евросоюз до конца года намерены провести двусторонний саммит.

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