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КНР И ЕС намерены до конца года провести двусторонний саммит

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Китай и Евросоюз до конца года намерены провести двусторонний саммит. Об этом сообщается в заявлении Евросовета по итогам встречи его председателя Шарля Мишеля и премьера госсовета КНР Ли Цяна во время саммита G20 в Нью-Дели.
КНР И ЕС намерены до конца года провести двусторонний саммит
  • РИА Новости

«Председатель Мишель подтвердил общую заинтересованность в проведении саммита ЕС — Китай до конца года», — приводит текст документа ТАСС.

Мишель также отметил важность проведения «отраслевых диалогов на высоком уровне в преддверии саммита».

Утверждается, что стороны обсудили украинский конфликт.

«Председатель Мишель приветствовал осуждение Китаем угрозы применения ядерного оружия», — уточняется в материале.

Ранее стало известно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен надеется, что Китай позитивно повлияет на достижение мира на Украине.

Также премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что страны G20 не смогли прийти к соглашению по конфликту вокруг Украины из-за позиции Китая.

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