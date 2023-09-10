КНР И ЕС намерены до конца года провести двусторонний саммит
- РИА Новости
«Председатель Мишель подтвердил общую заинтересованность в проведении саммита ЕС — Китай до конца года», — приводит текст документа ТАСС.
Мишель также отметил важность проведения «отраслевых диалогов на высоком уровне в преддверии саммита».
Утверждается, что стороны обсудили украинский конфликт.
«Председатель Мишель приветствовал осуждение Китаем угрозы применения ядерного оружия», — уточняется в материале.
Ранее стало известно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен надеется, что Китай позитивно повлияет на достижение мира на Украине.
Также премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что страны G20 не смогли прийти к соглашению по конфликту вокруг Украины из-за позиции Китая.