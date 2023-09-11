Депутат голландской партии «Форум за демократию» в своих соцсетях выразил мнение, что российская сторона уже фактически победила в конфликте с Соединённым Штатами и НАТО, при этом Европейский союз полностью проиграл.

«Фактически Россия уже является большим победителем в этом конфликте с США/НАТО: дедолларизация, расширение влияния России повсюду, кроме Запада, растущая экономика, устойчивость к западным санкциям», — цитирует его пост РИА Новости.

Проигрыш же ЕС, по его мнению, заключается в экономическом спаде Евросоюза, деиндустриализации, а также в превращении в марионетку Соединённых Штатов.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что страны Запада желают минимизировать для себя последствия победы России на Украине и считают её неизбежной.