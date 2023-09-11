Косачёв назвал запрет ЕС ввозить машины и смартфоны переходом за красные линии

Вице-спикер Совфеда России Константин Косачёв в беседе с RT назвал запрет Евросоюза ввозить россиянам смартфоны, косметику и зарегистрированные в России автомобили переходом за правовые и моральные красные линии.

«В отличие от предыдущих пакетов санкций, которые так или иначе никогда не носили справедливого и правового характера, сейчас эти санкции де-факто и де-юре распространяются на всех без исключения граждан России вне зависимости от того, с какими они намерениями въезжают на территорию стран ЕС, чем обладают, на каких основаниях это имущество приобретено и как будет использоваться»,— отметил Косачёв.

По его мнению, эта ситуация «совершенно точно» будет вписана «наиболее чёрным цветом» во всю историю неправовых действий ЕС по отношению к России за всю историю отношений.

Вице-спикер Совфеда также подчеркнул, что этот запрет не может оставаться без встречных решений с российской стороны.

«Какими будут эти решения — определять должны специалисты. Я против того, чтобы слепо копировать эти неправовые решения, потому что наша реакция всегда должна оставаться в пределах правового поля, здравого смысла и той же самой морали, и вряд ли нам следует идти по пути распространения наших ответных мер на граждан стран ЕС, которые не отвечают за действия своих политиков», —объяснил Косачёв.

По словам собеседника RT, ответные меры должны быть обязательно и они должны быть «чувствительными для руководства стран ЕС, которые такие решения санкционируют».

«Разумеется, эти решения должны оказывать влияние на состояние общественного мнения в странах ЕС с тем, чтобы там формировалось общее понимание неприемлемости подобных решений», — заключил он.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас призвал зеркально ответить ЕС на запрет ввозить машины и смартфоны.

Незадолго до этого временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов заявил о том, что запрет Евросоюза въезжать на территорию объединения на зарегистрированных в России автомобилях является несусветной глупостью.