Клишас призвал зеркально ответить ЕС на запрет ввозить машины и смартфоны
- РИА Новости
«Только ответные зеркальные ограничения в отношении граждан ЕС могут повлиять на взбесившихся евробюрократов и повлиять на отмену подобных дискриминационных правил», — написал он в Telegram.
Клишас назвал санкции в отношении россиян дискриминацией на основании паспорта.
Ранее РБК со ссылкой на Еврокомиссию писало, что Евросоюз запретил россиянам ввозить смартфоны, косметику и зарегистрированные в России автомобили.