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Клишас призвал зеркально ответить ЕС на запрет ввозить машины и смартфоны

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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас призвал зеркально ответить ЕС на запрет ввозить машины и смартфоны.
Клишас призвал зеркально ответить ЕС на запрет ввозить машины и смартфоны
  • РИА Новости

«Только ответные зеркальные ограничения в отношении граждан ЕС могут повлиять на взбесившихся евробюрократов и повлиять на отмену подобных дискриминационных правил», — написал он в Telegram.

Клишас назвал санкции в отношении россиян дискриминацией на основании паспорта.

Ранее РБК со ссылкой на Еврокомиссию писало, что Евросоюз запретил россиянам ввозить смартфоны, косметику и зарегистрированные в России автомобили.

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