Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас призвал зеркально ответить ЕС на запрет ввозить машины и смартфоны.

«Только ответные зеркальные ограничения в отношении граждан ЕС могут повлиять на взбесившихся евробюрократов и повлиять на отмену подобных дискриминационных правил», — написал он в Telegram.

Клишас назвал санкции в отношении россиян дискриминацией на основании паспорта.

Ранее РБК со ссылкой на Еврокомиссию писало, что Евросоюз запретил россиянам ввозить смартфоны, косметику и зарегистрированные в России автомобили.