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Глава МИД Франции признала, что Россия хорошо подготовилась к атакам ВСУ

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Контрнаступление ВСУ оказалось сложнее, в том числе из-за того, что Россия оказалась хорошо подготовлена, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна в эфире радиостанции RMC.
Глава МИД Франции признала, что Россия хорошо подготовилась к атакам ВСУ
  • Gettyimages.ru

«Зеленский рассказал, что это сложно, потому что Россия была подготовлена, она подготовила множество линий обороны, заминировав территорию между ними. Контрнаступление... оказалось более сложным, чем рассчитывали украинцы», — цитирует её РИА Новости.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили более 66 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин назвал провалом контрнаступление Вооружённых сил Украины.

По словам экс-премьера Украины Николая Азарова, теперь в Киеве перекладывают друг на друга ответственность за провал ВСУ перед Западом.

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