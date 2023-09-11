Глава МИД Франции признала, что Россия хорошо подготовилась к атакам ВСУ
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«Зеленский рассказал, что это сложно, потому что Россия была подготовлена, она подготовила множество линий обороны, заминировав территорию между ними. Контрнаступление... оказалось более сложным, чем рассчитывали украинцы», — цитирует её РИА Новости.
Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили более 66 тыс. человек.
Президент России Владимир Путин назвал провалом контрнаступление Вооружённых сил Украины.
По словам экс-премьера Украины Николая Азарова, теперь в Киеве перекладывают друг на друга ответственность за провал ВСУ перед Западом.