Контрнаступление ВСУ оказалось сложнее, в том числе из-за того, что Россия оказалась хорошо подготовлена, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна в эфире радиостанции RMC.

«Зеленский рассказал, что это сложно, потому что Россия была подготовлена, она подготовила множество линий обороны, заминировав территорию между ними. Контрнаступление... оказалось более сложным, чем рассчитывали украинцы», — цитирует её РИА Новости.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили более 66 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин назвал провалом контрнаступление Вооружённых сил Украины.

По словам экс-премьера Украины Николая Азарова, теперь в Киеве перекладывают друг на друга ответственность за провал ВСУ перед Западом.