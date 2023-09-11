Politico: решение Путина о присоединении новых регионов вынудило ЕС расширяться

Евросоюз вынужден расширяться из-за решения президента России Владимира Путина о присоединении новых регионов, но это чревато большими проблемами для ЕС.

В Politico напомнили, что на данный момент идёт работа по привлечению в блок до восьми новых стран.

«Историческое стремление к расширению несёт в себе определённые риски для ЕС. Присоединение новых государств, в том числе и сельскохозяйственной Украины, открывает целый ящик Пандоры», — говорится в публикации.

Авторы материала отмечают необходимость масштабных внутренних реформ, что спровоцирует многолетнее противостояние между нынешними членами ЕС.

«Дебаты между европейскими столицами, скорее всего, будут ожесточёнными, поскольку чиновники взвешивают пригодность стран-кандидатов», — добавили журналисты.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и добрососедства Оливер Вархели заявил, что союз готов двигаться в сторону упрощения визового режима с Турцией.

При этом в интервью газете Die Welt канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что выступает против возобновления переговоров о вступлении Турции в Евросоюз, а также призвал власти сообщества начать новый формат сотрудничества Брюсселя с Анкарой.