Политический обозреватель Магнус Стенлунд заявил, что Швеция оказалась в ужасной ситуации из-за поддержки Киева.

Об этом он сказал в интервью swebbTV.

«Мы оказались в худшей из возможных ситуаций», — отметил Стенлунд.

По словам журналиста, Швеция отличается от большинства стран Запада тем, что отправляет Киеву самое современное оружие, в то время как другие государства ограничились тем, что заменили или модернизировали оборудование.

Кроме того, власти Швеции не дают своим гражданам возможности решать судьбу членства страны в НАТО, подчеркнул он.

В августе шведская газета Proletären сообщала, что решение Дании и Нидерландов передать Киеву истребители F-16 приведёт к ещё большему затягиванию украинского конфликта.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщал, что королевство не планирует поставлять Украине истребители Gripen.