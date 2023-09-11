Узнать больше

Журналист Стенлунд: Швеция оказалась в ужасной ситуации из-за поддержки Киева

Короткая ссылка
Политический обозреватель Магнус Стенлунд заявил, что Швеция оказалась в ужасной ситуации из-за поддержки Киева.

Об этом он сказал в интервью swebbTV.

«Мы оказались в худшей из возможных ситуаций», — отметил Стенлунд.

По словам журналиста, Швеция отличается от большинства стран Запада тем, что отправляет Киеву самое современное оружие, в то время как другие государства ограничились тем, что заменили или модернизировали оборудование.

Кроме того, власти Швеции не дают своим гражданам возможности решать судьбу членства страны в НАТО, подчеркнул он.

В августе шведская газета Proletären сообщала, что решение Дании и Нидерландов передать Киеву истребители F-16 приведёт к ещё большему затягиванию украинского конфликта.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщал, что королевство не планирует поставлять Украине истребители Gripen.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить