Узнать больше

Proletären: обещанные Украине F-16 лишь затянут конфликт

Короткая ссылка
Шведская газета Proletären пишет, что решение Дании и Нидерландов передать Киеву истребители F-16 приведёт к ещё большему затягиванию украинского конфликта.
Proletären: обещанные Украине F-16 лишь затянут конфликт
  • Gettyimages.ru
  • © Murat Taner

В статье отмечается, что конфликт в стране выгоден только военно-промышленному комплексу Запада, однако президент Украины Владимир Зеленский «продолжает бессовестно просить больше военной техники».

Также автор пишет, что, вероятно, лишь вопрос времени, когда власти Швеции ещё больше втянут страну в военное противостояние между НАТО и Россией, поставив Киеву самолёты компании Saab.

Отмечается, что в июне был сделан первый шаг к этому, кода правительство Швеции решило обучать украинских лётчиков управлению шведскими истребителями.

Пересказ статьи подготовило ИноТВ.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ получат 42 истребителя F-16 от Нидерландов и 19 от Дании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить