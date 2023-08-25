Proletären: обещанные Украине F-16 лишь затянут конфликт
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В статье отмечается, что конфликт в стране выгоден только военно-промышленному комплексу Запада, однако президент Украины Владимир Зеленский «продолжает бессовестно просить больше военной техники».
Также автор пишет, что, вероятно, лишь вопрос времени, когда власти Швеции ещё больше втянут страну в военное противостояние между НАТО и Россией, поставив Киеву самолёты компании Saab.
Отмечается, что в июне был сделан первый шаг к этому, кода правительство Швеции решило обучать украинских лётчиков управлению шведскими истребителями.
Пересказ статьи подготовило ИноТВ.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ получат 42 истребителя F-16 от Нидерландов и 19 от Дании.