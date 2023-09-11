Журналист Кит Кларенберг в материале для Al Mayadeen выразил мнение, что существование Украины находится под угрозой из-за расширения Североатлантического альянса.

По его мнению, в то время, как Россия и Украина находятся в состоянии конфликта, а будущее последней, если не само существование как страны, «находится на грани», слова ключевой фигуры в создании НАТО Джорджа Кеннана, видимо, «становятся ужасной реальностью».

Кларенберг отметил, что после ратификации Соединёнными Штатами расширения НАТО в 1998 году Кеннан заявил, что это ошибка и что с российской стороны последует «мощная реакция».

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что НАТО будет существовать ещё максимум пять — десять лет, альянс не един.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг своим молчанием на вопрос депутата Европарламента подтвердил, что ВСУ во время военного конфликта потеряли полмиллиона бойцов.