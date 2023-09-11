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МИД России: на Корейском полуострове ожидается новый кризис

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В связи с военно-политической эскалацией вокруг Корейского полуострова ожидается приближение нового кризиса в этом регионе.

Об этом сообщил директор первого департамента Азии российского МИД Георгий Зиновьев на ВЭФ-2023.

Как передаёт его слова ТАСС, события на Корейском полуострове означают приближение нового кризиса, признаком которого является эскалация военно-политической напряжённости.

Зиновьев также отметил нарастание воинственной риторики между КНДР, а также Соединёнными Штатами и их союзниками в лице Республики Корея и Японии.

7 сентября посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль заявил, что Северная Корея становится одной из самых горячих точек из-за политики США.

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