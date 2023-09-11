МИД России: на Корейском полуострове ожидается новый кризис
Об этом сообщил директор первого департамента Азии российского МИД Георгий Зиновьев на ВЭФ-2023.
Как передаёт его слова ТАСС, события на Корейском полуострове означают приближение нового кризиса, признаком которого является эскалация военно-политической напряжённости.
Зиновьев также отметил нарастание воинственной риторики между КНДР, а также Соединёнными Штатами и их союзниками в лице Республики Корея и Японии.
7 сентября посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль заявил, что Северная Корея становится одной из самых горячих точек из-за политики США.