Планы Вашингтона и Брюсселя в очередной раз провалились, в новых субъектах впервые прошли выборы в соответствии с законодательством России.

Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Вашингтон и Брюссель делали всё, чтобы эти выборы не состоялись: провокации, запугивания и обстрелы со стороны киевского режима. Но их планы провалились», — написал он в Telegram.

Володин отметил, что безопасность избирателей была обеспечена, а голосование прошло открыто, честно и в конкурентной борьбе.

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что в дни проведения голосования на выборах в новых российских регионах «враг постоянно нагнетал страсти».