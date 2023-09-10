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Володин: планы Вашингтона и Брюсселя сорвать выборы в России провалились

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Планы Вашингтона и Брюсселя в очередной раз провалились, в новых субъектах впервые прошли выборы в соответствии с законодательством России.

Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Вашингтон и Брюссель делали всё, чтобы эти выборы не состоялись: провокации, запугивания и обстрелы со стороны киевского режима. Но их планы провалились», — написал он в Telegram

Володин отметил, что безопасность избирателей была обеспечена, а голосование прошло открыто, честно и в конкурентной борьбе.

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что в дни проведения голосования на выборах в новых российских регионах «враг постоянно нагнетал страсти».

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