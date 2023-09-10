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Медведев: враг постоянно нагнетал страсти на фоне выборов в России

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Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что в дни проведения голосования на выборах в новых российских регионах «враг постоянно нагнетал страсти».
Медведев: враг постоянно нагнетал страсти на фоне выборов в России
  • РИА Новости

«Мы действительно должны поклониться всем людям, которые сегодня принимали участие в выборах... в очень сложных, небезопасных условиях, когда враг постоянно нагнетал страсти — это и прямые удары, прилёты, и психологическая война, которая ведётся», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 сентября беспилотник ВСУ уничтожил избирательный участок в Запорожской области. Пострадавших нет.

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала терактом уничтожение избирательного участка в Запорожской области.

Следственный комитет расследует факт уничтожения избирательного участка в Запорожской области.

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