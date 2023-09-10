Медведев: враг постоянно нагнетал страсти на фоне выборов в России
- РИА Новости
«Мы действительно должны поклониться всем людям, которые сегодня принимали участие в выборах... в очень сложных, небезопасных условиях, когда враг постоянно нагнетал страсти — это и прямые удары, прилёты, и психологическая война, которая ведётся», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в ночь на 10 сентября беспилотник ВСУ уничтожил избирательный участок в Запорожской области. Пострадавших нет.
Глава ЦИК Элла Памфилова назвала терактом уничтожение избирательного участка в Запорожской области.
Следственный комитет расследует факт уничтожения избирательного участка в Запорожской области.