Беспилотник ВСУ разрушил избирательный участок в Запорожской области
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда ЦИК России Николая Булаева.
«Сегодня в Запорожской области в ночь после атаки дронов был уничтожен избирательный участок», — уточнил он.
Булаев также отметил, что главной задачей атаки было запугать людей, чтобы они не вышли на работу.
Ранее президент России Владимир Путин призвал граждан страны в регионах, где проходит единый день голосования, принять участие в выборах.
Также стало известно, что Путин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы.