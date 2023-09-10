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Беспилотник ВСУ разрушил избирательный участок в Запорожской области

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Беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) в ночь на 10 сентября уничтожил избирательный участок в Запорожской области. Пострадавших нет.
Беспилотник ВСУ разрушил избирательный участок в Запорожской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда ЦИК России Николая Булаева.

«Сегодня в Запорожской области в ночь после атаки дронов был уничтожен избирательный участок», — уточнил он.

Булаев также отметил, что главной задачей атаки было запугать людей, чтобы они не вышли на работу.

Ранее президент России Владимир Путин призвал граждан страны в регионах, где проходит единый день голосования, принять участие в выборах.

Также стало известно, что Путин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы.

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