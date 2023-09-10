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В СЖР назвали крайне неприятным случаем недопуск журналистов на конференцию Макрона

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Полина Полетаева
Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв прокомментировал в беседе с RT сообщение о недопуске журналистов на конференцию Макрона.
В СЖР назвали крайне неприятным случаем недопуск журналистов на конференцию Макрона
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Соловьёв назвал данный случай «крайне неприятным».

«Там не только российские журналисты, но и журналисты других стран не были допущены на пресс-конфренцию президента Франции Эммануэля Макрона. Судя по всему, он боится чужих вопросов. Видимо, вопросы были заготовлены только от своих, а остальных пускать было не велено. Так что такой дискриминации подверглись журналисты всех других стран, кроме французских журналистов», — добавил собеседник RT.

По его словам, произошедшее служит показателем и свободы слова, и того, как нынешняя администрация Елисейского дворца относится к общению с прессой.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона требует у Франции извинений за недопуск российских журналистов на пресс-конференцию французского лидера Эммануэля Макрона в Нью-Дели.

По её словам, российскую журналистку Екатерину Надольскую не пустили на пресс-конференцию Макрона в Нью-Дели и даже угрожали разбить её телефон.

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