Захарова потребовала от Франции извинений за недопуск журналистов на конференцию Макрона

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона требует у Франции извинений за недопуск российских журналистов на пресс-конференцию французского лидера Эммануэля Макрона в Нью-Дели.

По её словам, российскую журналистку Екатерину Надольскую не пустили на пресс-конференцию Макрона в Нью-Дели и даже угрожали разбить её телефон.

Она отметила, что Россия рассматривает произошедшее как проявление расизма и агрессивного национализма.

«Требуем извинений от Елисейского дворца в адрес представителя СМИ», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что корреспондентов РИА Новости и Екатерину Надольскую не пустили на пресс-конференцию Макрона на полях саммита G20.