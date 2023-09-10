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Захарова потребовала от Франции извинений за недопуск журналистов на конференцию Макрона

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона требует у Франции извинений за недопуск российских журналистов на пресс-конференцию французского лидера Эммануэля Макрона в Нью-Дели.
Захарова потребовала от Франции извинений за недопуск журналистов на конференцию Макрона
  • РИА Новости

По её словам, российскую журналистку Екатерину Надольскую не пустили на пресс-конференцию Макрона в Нью-Дели и даже угрожали разбить её телефон.

Она отметила, что Россия рассматривает произошедшее как проявление расизма и агрессивного национализма.

 «Требуем извинений от Елисейского дворца в адрес представителя СМИ», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что корреспондентов РИА Новости и Екатерину Надольскую не пустили на пресс-конференцию Макрона на полях саммита G20.

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