Захарова потребовала от Франции извинений за недопуск журналистов на конференцию Макрона
- РИА Новости
По её словам, российскую журналистку Екатерину Надольскую не пустили на пресс-конференцию Макрона в Нью-Дели и даже угрожали разбить её телефон.
Она отметила, что Россия рассматривает произошедшее как проявление расизма и агрессивного национализма.
«Требуем извинений от Елисейского дворца в адрес представителя СМИ», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что корреспондентов РИА Новости и Екатерину Надольскую не пустили на пресс-конференцию Макрона на полях саммита G20.