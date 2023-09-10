Премьер Сунак выразил обеспокоенность вмешательством КНР в дела Великобритании

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном выразил обеспокоенность вмешательством Китая в дела Лондона.

Об этом сообщает Sky News.

Утверждается, что Сунак выразил серьёзную обеспокоенность относительно «любого вмешательства в парламентскую демократию».

«Там, где есть разногласия... я предпочёл бы... напрямую выражать свою позицию, что я сегодня и сделал», — приводит слова политика телеканал.

Ранее The Times сообщила, что британская полиция задержала помощника депутата парламента страны по подозрению в шпионаже в пользу КНР.

Газета также информировала, что сотрудник китайской разведки как минимум пять лет занимался добычей засекреченных данных британских государственных структур с помощью фейковых аккаунтов в социальной сети LinkedIn, предназначенной для установления деловых контактов.

Глава МI6 Ричард Мур заявил, что Китай стал главным объектом внимания британской разведки.