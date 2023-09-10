Премьер Сунак выразил обеспокоенность вмешательством КНР в дела Великобритании
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Об этом сообщает Sky News.
Утверждается, что Сунак выразил серьёзную обеспокоенность относительно «любого вмешательства в парламентскую демократию».
«Там, где есть разногласия... я предпочёл бы... напрямую выражать свою позицию, что я сегодня и сделал», — приводит слова политика телеканал.
Ранее The Times сообщила, что британская полиция задержала помощника депутата парламента страны по подозрению в шпионаже в пользу КНР.
Газета также информировала, что сотрудник китайской разведки как минимум пять лет занимался добычей засекреченных данных британских государственных структур с помощью фейковых аккаунтов в социальной сети LinkedIn, предназначенной для установления деловых контактов.
Глава МI6 Ричард Мур заявил, что Китай стал главным объектом внимания британской разведки.