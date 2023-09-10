Узнать больше

Премьер Сунак выразил обеспокоенность вмешательством КНР в дела Великобритании

Короткая ссылка
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном выразил обеспокоенность вмешательством Китая в дела Лондона.
Премьер Сунак выразил обеспокоенность вмешательством КНР в дела Великобритании
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Sky News.

Утверждается, что Сунак выразил серьёзную обеспокоенность относительно «любого вмешательства в парламентскую демократию».

«Там, где есть разногласия... я предпочёл бы... напрямую выражать свою позицию, что я сегодня и сделал», — приводит слова политика телеканал.

Ранее The Times сообщила, что британская полиция задержала помощника депутата парламента страны по подозрению в шпионаже в пользу КНР.

Газета также информировала, что сотрудник китайской разведки как минимум пять лет занимался добычей засекреченных данных британских государственных структур с помощью фейковых аккаунтов в социальной сети LinkedIn, предназначенной для установления деловых контактов.

Глава МI6 Ричард Мур заявил, что Китай стал главным объектом внимания британской разведки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить