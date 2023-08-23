Times: разведчик из КНР пять лет добывал секретные данные Британии через соцсети

Сотрудник китайской разведки как минимум пять лет занимался добычей засекреченных данных британских государственных структур с помощью фейковых аккаунтов в социальной сети LinkedIn, предназначенной для установления деловых контактов.

Об этом пишет The Times.

Газета утверждает, что «один китайский шпион» под псевдонимом Робин Чжан пытался «выманить» государственные секреты у «тысяч британских чиновников», предлагая им выгодные деловые сделки и большие суммы денег.

Как отмечается, офицер разведки КНР создал ряд псевдонимов и фейковых компаний, чтобы следить за сотрудниками служб безопасности, государственными служащими и учёными, которые имеют доступ к секретной информации или «коммерчески чувствительным технологиям».

По оценкам западных спецслужб, китайский оперативник стал самым «плодовитым разведчиком», работающим против британских интересов за последнее время.

По имеющимся данным, Чжан почти всегда занимался разведдеятельностью со своего рабочего места в Пекине, пишет издание.

Источники газеты сообщили, что методы Чжана «были чрезвычайно эффективными» и применялись «в промышленных масштабах».

Ранее глава МI6 Ричард Мур заявил, что Китай стал главным объектом внимания британской разведки.

Как писала Telegraph, высокопоставленные британские чиновники подозревают, что импортные китайские электромобили используются правительством Китая для сбора информации о британских гражданах.