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Telegraph: в Лондоне заподозрили Китай в слежке за британцами с помощью электромобилей

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Высокопоставленные британские чиновники подозревают, что импортные китайские электромобили используются правительством Китая для сбора информации о британских гражданах.

Об этом пишет Telegraph.

«Технологии, встроенные в автомобили, могут использоваться для сбора огромного количества информации», — говорится в публикации.

Речь идёт о местоположении, а также сборе аудиозаписей и видеоматериалов.

В издании китайские электрокары назвали «продуктами высокого риска» для Великобритании.

Ранее глава МI6 Ричард Мур заявил, что Китай стал главным объектом внимания британской разведки.

Также сообщалось, что глава МИД Британии Джеймс Клеверли отложил свой визит в КНР.

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