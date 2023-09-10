Times: полиция в Британии задержала в парламенте предполагаемого шпиона КНР

Британская полиция задержала помощника депутата парламента страны по подозрению в шпионаже в пользу КНР.

Об этом сообщает Times со ссылкой на полицию.

В материале сказано, что референта из парламента Великобритании задержали по подозрению в шпионаже в пользу китайской стороны.

Уточняется, что его сфера деятельности предполагала вопросы внешней политики, в том числе отношения с Китаем.

Он некоторое время жил в КНР, где, как предполагает полиция, его могли завербовать, пишет издание.

Ранее газета The Times сообщала, что сотрудник китайской разведки как минимум пять лет занимался добычей засекреченных данных британских государственных структур с помощью фейковых аккаунтов в социальной сети LinkedIn, предназначенной для установления деловых контактов.