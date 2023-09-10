Лавров: Россия не мешает Западу общаться с африканскими странами
- РИА Новости
«Ни Путин, ни Си Цзиньпин, когда участвуют в различных мероприятиях, они не мешают Западу общаться с африканскими странами», — ответил Лавров на вопрос корреспондента RT.
По его словам, страны Запада пытаются сделать так, чтобы с Россией никто не встречался, но у них не получается.
Он добавил, что западным странам нужно избавиться от колониальных привычек, чтобы улучшить отношения с Африкой.
Ранее шерпа России в G20 Светлана Лукаш заявила, что голос Глобального Юга стал звучать сильнее.
RT вёл прямую трансляцию пресс-подхода Лаврова по итогам саммита.