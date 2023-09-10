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Лавров: Россия не мешает Западу общаться с африканскими странами

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Российская сторона не мешает странам Запада общаться с африканскими странами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров: Россия не мешает Западу общаться с африканскими странами
  • РИА Новости

«Ни Путин, ни Си Цзиньпин, когда участвуют в различных мероприятиях, они не мешают Западу общаться с африканскими странами», — ответил Лавров на вопрос корреспондента RT.

По его словам, страны Запада пытаются сделать так, чтобы с Россией никто не встречался, но у них не получается.

Он добавил, что западным странам нужно избавиться от колониальных привычек, чтобы улучшить отношения с Африкой.

Ранее шерпа России в G20 Светлана Лукаш заявила, что голос Глобального Юга стал звучать сильнее.

RT вёл прямую трансляцию пресс-подхода Лаврова по итогам саммита.

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