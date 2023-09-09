Шерпа России в G20: голос Глобального Юга стал звучать сильнее

«Группа двадцати» (G20) в этом году перевернула страницу истории, голос Глобального Юга стал звучать в полную силу, заявила шерпа России в организации Светлана Лукаш.

«Считаю, что в этом году мы все, «группа двадцати», фактически перевернули страницу в истории — и голос развивающегося мира, Глобального Юга зазвучал в полную силу», — приводит ТАСС слова Лукаш на пресс-конференции.

Она отметила, что G20 звучит единым голосом, но «с чёткой позиции развивающихся стран».

По её словам, многие годы в «двадцатке» доминировала повестка Запада.

Ранее агентство Bloomberg писало, что расширение БРИКС свидетельствует о провале лидерства Соединённых Штатов во всём мире.

Также президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в расширении БРИКС видит установление нового мирового порядка.