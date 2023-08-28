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Макрон в связи с расширением БРИКС заявил об установлении нового мирового порядка

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в расширении БРИКС видит установление нового мирового порядка.
Макрон в связи с расширением БРИКС заявил об установлении нового мирового порядка
  • Gettyimages.ru
  • © Christian Liewig - Corbis

Соответствующее заявление он сделал, выступая на ежегодной конференции послов республики в понедельник. 

«Расширение БРИКС свидетельствует о намерении выстроить альтернативный мировой порядок, который видят как слишком западный. Всё это в контексте противостояния Китая и США, которое также нарушает международное право и принятый порядок в сфере международной торговли», — цитирует его ТАСС.

Также, по словам французского лидера, соответствующие процессы указывают на «фрагментацию мира».

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил, что Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию пригласят присоединиться к объединению. Полноценное членство новых участников БРИКС начнётся 1 января 2024 года.

7 августа МИД ЮАР сообщал, что Макрона решили не приглашать на саммит БРИКС, который прошёл 22—24 августа в ЮАР.

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