Макрон в связи с расширением БРИКС заявил об установлении нового мирового порядка
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Соответствующее заявление он сделал, выступая на ежегодной конференции послов республики в понедельник.
«Расширение БРИКС свидетельствует о намерении выстроить альтернативный мировой порядок, который видят как слишком западный. Всё это в контексте противостояния Китая и США, которое также нарушает международное право и принятый порядок в сфере международной торговли», — цитирует его ТАСС.
Также, по словам французского лидера, соответствующие процессы указывают на «фрагментацию мира».
Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил, что Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию пригласят присоединиться к объединению. Полноценное членство новых участников БРИКС начнётся 1 января 2024 года.
7 августа МИД ЮАР сообщал, что Макрона решили не приглашать на саммит БРИКС, который прошёл 22—24 августа в ЮАР.